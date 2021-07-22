Валуев — о возможной отмене Олимпийских игр в Токио: организаторы ничего не решают

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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев объяснил, как могут быть отменены Олимпийские игры — 2020 в Токио.
Валуев — о возможной отмене Олимпийских игр в Токио: организаторы ничего не решают
  • Reuters
  • © Issei Kato

«Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше. Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают», — заявил Валуев в интервью RT.

Ранее Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр нужно поставить памятник.

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