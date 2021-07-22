Валуев — о возможной отмене Олимпийских игр в Токио: организаторы ничего не решают
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«Для начала нужно установить первопричину. Они поступят так, как им будет лучше. Конечно, нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают», — заявил Валуев в интервью RT.
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