Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр нужно поставить памятник

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр — 2020 в Токио следует поставить памятник.

«Им нужно поставить памятник за то, что они вообще взялись провести эти Игры. Спортсмены должны понимать: в любой другой ситуации их бы просто отменили. И те, кто реально претендует на медали, остались бы без соревнований до 2024-го. Японцы пошли на такой шаг и при содействии МОК пытаются организовать ОИ», — заявил Кафельников в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса.