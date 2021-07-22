Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр нужно поставить памятник

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр — 2020 в Токио следует поставить памятник.
Кафельников объяснил, почему организаторам Олимпийских игр нужно поставить памятник
  • Reuters
  • © Androniki Christodoulou

«Им нужно поставить памятник за то, что они вообще взялись провести эти Игры. Спортсмены должны понимать: в любой другой ситуации их бы просто отменили. И те, кто реально претендует на медали, остались бы без соревнований до 2024-го. Японцы пошли на такой шаг и при содействии МОК пытаются организовать ОИ», — заявил Кафельников в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса.

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