ПСВ разгромил «Галатасарай» в квалификации Лиги чемпионов

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Нидерландский ПСВ одержал разгромную победу над турецким «Галатасарем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
ПСВ разгромил «Галатасарай» в квалификации Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу ПСВ принесли хет-трик Эрана Захави и дубль Марио Гётце.

«Галатасарай» ответил голом Эмре Кылынча.

В других матчах игрового дня «Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» (2:1), «Мальмё» победил ХИК (2:1), «Мура» и «Лудогорец», а также «Слован» и «Янг Бойз» сыграли вничью (0:0), «Легия» взяла верх над «Флорой» (2:1), а «Олимпиакос» обыграл «Нефтчи» (1:0).

Ответные матчи пройдут 27—28 июля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет домашний матч квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» 4 августа.

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