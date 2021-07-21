Колосков — о посещаемости матчей РПЛ: хорошо будут играть футболисты — по телевизору будем смотреть

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, как надолго может затянуться запрет на посещение матчей Российской премьер-лиги.
Колосков — о посещаемости матчей РПЛ: хорошо будут играть футболисты — по телевизору будем смотреть
  • РИА Новости

«Никто не может сказать, на сколько это затянется. До тех пор, пока ситуация не изменится, решение должно остаться в силе. По-другому здесь не поступить. Если бы можно было, допустили бы больше. Но ситуация остаётся очень напряжённой. Не станет ли футбол менее смотрибельным? Смотрибельность зависит не от трибун, а от футболистов. Хорошо будут играть футболисты —по телевизору будем смотреть», — сказал Колосков RT.

Ранее он прокомментировал вопрос посещаемости матчей РПЛ.

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