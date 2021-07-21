Заммэра рассказал о работах по устройству футбольного поля на стадионе «Москвич»
- © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
«Обновлённый стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведётся монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля», — приводит сайт «Москва 24» слова заммэра столицы Андрея Бочкарёва.
Отмечается, что вокруг поля будут расположены беговые дорожки на восемь и десять полос, под них подготовили песочную насыпь.
При этом в легкоатлетическом ядре сделают секторы для прыжков, метания копья, диска, молота и толкания ядра.
По словам Бочкарёва, в совокупности площадь стадиона «Москвич» вырастет до 9,7 тыс. кв. м.
Завершение основных работ планируется в первой половине 2022 года.
Ранее, как сообщала НСН, Бочкарёв заявил, что к началу осени в столице планируется ввести в эксплуатацию 49 объектов социальной инфраструктуры, почти половина из которых уже построена.