Заммэра рассказал о работах по устройству футбольного поля на стадионе «Москвич»

На реконструируемом стадионе «Москвич» в российской столице начались работы по устройству футбольного поля. Об этом информирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

«Обновлённый стадион «Москвич» получит футбольное поле с натуральным покрытием, поливом и обогревом. В настоящее время ведётся монтаж системы дренажа сточных вод с покрытия футбольного поля», — приводит сайт «Москва 24» слова заммэра столицы Андрея Бочкарёва.

Отмечается, что вокруг поля будут расположены беговые дорожки на восемь и десять полос, под них подготовили песочную насыпь.

При этом в легкоатлетическом ядре сделают секторы для прыжков, метания копья, диска, молота и толкания ядра.

По словам Бочкарёва, в совокупности площадь стадиона «Москвич» вырастет до 9,7 тыс. кв. м.

Завершение основных работ планируется в первой половине 2022 года.

Ранее, как сообщала НСН, Бочкарёв заявил, что к началу осени в столице планируется ввести в эксплуатацию 49 объектов социальной инфраструктуры, почти половина из которых уже построена.