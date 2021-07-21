Стадион «Спартака» вошёл в реестр COVID-free-зон

Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что стадион «Открытие Арена» вошёл в список свободных от коронавируса зон.

«Открытие Арена» вошла в реестр COVID-free-зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на игру, в «Спартаке» до сих пор не получили», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

24 июля «Спартак» встретится с казанским «Рубином» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.