Стадион «Спартака» вошёл в реестр COVID-free-зон

Короткая ссылка
Директор по развитию и коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что стадион «Открытие Арена» вошёл в список свободных от коронавируса зон.
Стадион «Спартака» вошёл в реестр COVID-free-зон
  • © Официальный сайт «Спартака»

«Открытие Арена» вошла в реестр COVID-free-зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на игру, в «Спартаке» до сих пор не получили», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

24 июля «Спартак» встретится с казанским «Рубином» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить