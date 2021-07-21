Стадион «Спартака» вошёл в реестр COVID-free-зон
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«Открытие Арена» вошла в реестр COVID-free-зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на игру, в «Спартаке» до сих пор не получили», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
24 июля «Спартак» встретится с казанским «Рубином» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free-зон.