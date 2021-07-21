Селюк рассказал об адаптации Туре в «Ахмате»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как проходит адаптация Яя Туре в грозненском «Ахмате».

«У Туре всё хорошо. Он смотрит, набирается опыта, участвует в тренировочном процессе. «Ахмат» ещё находится на сборе в Австрии и неподалеку сейчас как раз тренируется «Ливерпуль». Возможно, несколько человек из тренерского штаба грозненского клуба поедут на день понаблюдать за тренировочным процессом ливерпульского клуба», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

По словам агента, Туре хотел бы сыграть товарищеский матч с «Ливерпулем».

«Сложность заключается в тестах на коронавирусную инфекцию — одни провакцинированы, другие нет. Туре чуть проще, у него английский паспорт, он привит. Однако всё равно существует специальный протокол, который не так просто обойти. Не будь коронавируса, встречу было бы гораздо проще организовать. Но и не воспользоваться такой возможностью — грех. А вообще, было бы неплохо и товарищескую игру сыграть, но для этого уже не остается времени», — сказал он.

25 июля «Ахмат» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали, сколько болельщиков смогут посетить матч с «Ахматом».