В Федерации триатлона России поделились ожиданиями от старта Олимпиады в Токио

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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу провела беседу со сборной России по триатлону в преддверии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«Я очень рада, что у ребят перед стартом присутствует небольшое волнение: это абсолютно нормальная реакция, учитывая, что для кого-то из них это первые Олимпийских игры в жизни. Тем не менее ребята провели две недели во Владивостоке, полностью акклиматизировались. Я уверена, что у них получится показать свои лучшие результаты. Будем болеть всей страной!» — цитирует Шойгу пресс-служба ФТР.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Соревнования по триатлону пройдут 26 июля у мужчин и 27 июля у женщин. Смешанная эстафета состоится 31 июля.

Ранее в ФТР рассказали о планах по проведению Суперсерии.

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