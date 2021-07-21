Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, как восстанавливался после операции на ахилле, которую перенёс в этом году.

«Мне просто стянули ахилл, сшили его. Но там образовалось уплотнение на месте шва, который должен был срастись, нужно было выждать, а затем начать ахилл растягивать. Очень трудно было растягивать, его же стянули, сухожилие стало короче. Плюс, три недели в сапоге у меня стопа была оттянута, то есть ахилл сокращен. Когда же сапог сняли, я смотрю на свою ногу, а там нет мышц, абсолютно! Это меня повергло в шок, все мышцы, которые я годами тренировал и разрабатывал, чтобы толкаться — просто исчезли. Есть берцовая кость, и всё. А вокруг нее какое-то мясо», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Российский гимнаст из-за травмы не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Ранее гимнаст Нагорный рассказал о повреждении перед стартом ОИ.