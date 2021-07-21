Источник: Ван Гал вновь возглавит сборную Нидерландов

Бывший тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал вновь возглавит национальную команду своей страны.

Об этом сообщает NOS. По информации источника, переговоры местной федерации футбола и 69-летним тренером находятся на завершающей стадии. Специалист с 2016 года находится без команды.

Ожидается, что Ван Гал подпишет двухлетний контракт. На этом посту он сменит Франка де Бура, который ушел после Евро-2020, где голландцы проиграли Чехии (0:2) в 1/8 финала.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством национальная команда страны стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2014.

Ранее Карасёв вспомнил об удалении де Лигта в матче Нидерланды — Чехия на Евро-2020.