Михаил Кержаков признался, что думал об уходе из «Зенита», когда Семак возглавил команду

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что думал об уходе из команды в 2018 году, после того как её возглавил Сергей Семак.

«Я думал об уходе в 2018-м, когда вместо Манчини пришёл Семак. У меня оставался год контракта, в команде были Лунёв и Лодыгин, так что думал об аренде, а уже через год — о полноценном уходе. Потом ушёл Лодыгин. Первый золотой сезон я почти полностью просидел в запасе, ну а потом ситуация изменилась», — цитирует Кержакова Sports.ru.

При этом он отметил, что никогда не терял мотивацию.

Михаил Кержаков является воспитанником «Зенита», но в 2010 году он покинул команду из-за недостатка игровой практики и вернулся в неё в 2015-м. В прошлом сезоне он провёл 25 матчей в составе сине-бело-голубых, семь из которых — на ноль.

Ранее агент футболиста «Эвертона» Бернарда опроверг слухи об интересе «Зенита».