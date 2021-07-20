Матыцин прокомментировал признание самбо олимпийским видом спорта

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на полноценное признание Международной федераций самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Искренне рад, что самбо официально признан олимпийским видом спорта. Это действительно историческое событие для России и мирового спортивного сообщества. Самбо — национальный вид спорта, который культивируется практически во всех регионах России. Сотни тысяч человек занимаются самбо на профессиональном и любительском уровне, развиваются такие значимые проекты, как «Самбо — в школу» и «Самбо — в вузы», ежегодно проводится Всероссийский день самбо», — цитирует Матыцина пресс-служба минспорта.

По словам министра, признание самбо — это результат огромной работы и усилий со стороны Международной, Европейской и Всероссийской федераций самбо.

«Хочу поздравить с этим достижением президента FIAS Василия Борисовича Шестакова, президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Владимировича Елисеева, всех самбистов, тренеров, сотрудников национальных и континентальных федераций. Уверен, что признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта, популяризации его среди подрастающего поколения и, конечно, успешному выступлению российских спортсменов на международной арене, в том числе на Олимпиаде», — сказал он.

20 июля FIAS была официально признана МОК.

В 2018 году FIAS получила временное признание, а в 2021-м исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.

Ранее в Госдуме прокомментировали полноценное признание самбо МОК.