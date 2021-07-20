Матыцин прокомментировал признание самбо олимпийским видом спорта
- РИА Новости
«Искренне рад, что самбо официально признан олимпийским видом спорта. Это действительно историческое событие для России и мирового спортивного сообщества. Самбо — национальный вид спорта, который культивируется практически во всех регионах России. Сотни тысяч человек занимаются самбо на профессиональном и любительском уровне, развиваются такие значимые проекты, как «Самбо — в школу» и «Самбо — в вузы», ежегодно проводится Всероссийский день самбо», — цитирует Матыцина пресс-служба минспорта.
По словам министра, признание самбо — это результат огромной работы и усилий со стороны Международной, Европейской и Всероссийской федераций самбо.
«Хочу поздравить с этим достижением президента FIAS Василия Борисовича Шестакова, президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Владимировича Елисеева, всех самбистов, тренеров, сотрудников национальных и континентальных федераций. Уверен, что признание самбо олимпийским видом спорта будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта, популяризации его среди подрастающего поколения и, конечно, успешному выступлению российских спортсменов на международной арене, в том числе на Олимпиаде», — сказал он.
20 июля FIAS была официально признана МОК.
В 2018 году FIAS получила временное признание, а в 2021-м исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.
Ранее в Госдуме прокомментировали полноценное признание самбо МОК.