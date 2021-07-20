В Госдуме прокомментировали полноценное признание самбо МОК
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«Нужно поздравить Федерацию самбо. Это вид спорта с большой историей, которым интересуются и любят тысячи людей по всему миру. Теперь уже есть надежда на включение самбо в программу Олимпийских игр», — цитирует Свищёва ТАСС.
20 июля FIAS была официально признана МОК.
В 2018 году FIAS получила временное признание, а в 2021-м исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.
Ранее в Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпиады.