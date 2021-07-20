В Госдуме прокомментировали полноценное признание самбо МОК

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о полноценном признании Международной федераций самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК).
В Госдуме прокомментировали полноценное признание самбо МОК
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Нужно поздравить Федерацию самбо. Это вид спорта с большой историей, которым интересуются и любят тысячи людей по всему миру. Теперь уже есть надежда на включение самбо в программу Олимпийских игр», — цитирует Свищёва ТАСС.

20 июля FIAS была официально признана МОК.

В 2018 году FIAS получила временное признание, а в 2021-м исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.

Ранее в Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпиады.

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