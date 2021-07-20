На «Газпром Арене» произведена полная замена газона

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Петербургский «Зенит» сообщил о готовности домашнего стадиона команды «Газпром Арена» к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ).
На «Газпром Арене» произведена полная замена газона
  • Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». Полная замена газона включала в себя демонтаж старого травяного покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля.

«Газпром Арена» принимала семь матчей Евро-2020.

Первый домашний матч в сезоне-2021/22 «Зенит» проведёт 7 августа. В рамках третьего тура Российской премьер-лиги питерцы сыграют с «Краснодаром».

Ранее Прядкин рассказал, сколько зрителей посетили матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

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