ФК «Динамо» Москва представил новую форму на сезон-2021/22

Московское «Динамо» представило два комплекта новой игровой формы на сезон-2021/22.

Новая форма команды была представлена в двух комплектах: основной выполнен в синем цвете, а второй — в белом. Вратарская экипировка имеет три цвета — чёрный, жёлтый и фиолетовый. Техническим спонсором команды является компания Puma.

Одни надевают футболки, выходя на поле, другие — за его пределами. Мы живём в одном городе, в одном ритме, и наша игра не заканчивается с финальным свистком. Движение продолжается.



Мы часть этого движения.



Мы команда большого города.#КомандаБольшогоГорода#ДинамоМосква#PUMA — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 20, 2021

В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выкупило права на Варелу у «Копенгагена».