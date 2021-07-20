ФК «Динамо» Москва представил новую форму на сезон-2021/22
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Новая форма команды была представлена в двух комплектах: основной выполнен в синем цвете, а второй — в белом. Вратарская экипировка имеет три цвета — чёрный, жёлтый и фиолетовый. Техническим спонсором команды является компания Puma.
Одни надевают футболки, выходя на поле, другие — за его пределами. Мы живём в одном городе, в одном ритме, и наша игра не заканчивается с финальным свистком. Движение продолжается.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 20, 2021
Мы часть этого движения.
Мы команда большого города.#КомандаБольшогоГорода#ДинамоМосква#PUMA
В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Динамо» выкупило права на Варелу у «Копенгагена».