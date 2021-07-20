ФК «Динамо» Москва представил новую форму на сезон-2021/22

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Московское «Динамо» представило два комплекта новой игровой формы на сезон-2021/22.
ФК «Динамо» Москва представил новую форму на сезон-2021/22
  • © ФК «Динамо» Москва

Новая форма команды была представлена в двух комплектах: основной выполнен в синем цвете, а второй — в белом. Вратарская экипировка имеет три цвета — чёрный, жёлтый и фиолетовый. Техническим спонсором команды является компания Puma.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выкупило права на Варелу у «Копенгагена».

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