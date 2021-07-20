Бах рассказал, сколько денег потратил МОК на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сумму, потраченную на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«Мы внесли $1,7 млрд в успех Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Мы обеспечиваем участие всех национальных олимпийских комитетов и всех команд НОК. Мы не только говорим, а и предпринимаем действия», — цитирует Баха РИА Новости.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, а летняя Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

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