Бобровникова рассказала о проблемах при проживании в Олимпийской деревне

Гандболистка сборной России Влада Бобровникова рассказала о первых впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне.

«Если сравнивать с Рио, то всё очень скромно. Ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки — абсолютный минимализм. Холодильника сильно не хватает. Например, йогурт с собой в номер уже не возьмёшь. На пятерых у нас два совмещённых туалета с ванной, они очень маленькие. Высокие спортсмены почти не помещаются. В ванной не оказалось мыльных принадлежностей — нужно было везти всё своё. Вчера возникли проблемы с горячей водой — пришлось мыться чуть тёпленькой. Везде инструкции на японском. Но я неприхотливый человек. Мне важно, чтобы вокруг было красиво. Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая — больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной — не критично», — написала Бобровникова в блоге на Sports.ru.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заболели коронавирусом.