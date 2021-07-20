Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заболели коронавирусом

Короткая ссылка
Два игрока олимпийской сборной Мексики по бейсболу получили положительный результат теста на коронавирус.
Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заболели коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба североамериканской Младшей лиги бейсбола. Заболевшими оказались Эктор Веласкес и Сэмми Солис. Сообщается, что тесты сделаны до отъезда в Японию, 18 июля. Спортсмены были изолированы, а тренировка команды отменена.

Олимпийский бейсбольный турнир пройдёт с 28 июля по 7 августа. Сборная Мексики проведёт первую игру 30 июля с командой Доминиканской Республики.

Ранее сообщалось, что гимнастка сборной США на Олимпиаде получила положительный результат теста на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить