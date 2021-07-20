Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заболели коронавирусом

Два игрока олимпийской сборной Мексики по бейсболу получили положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба североамериканской Младшей лиги бейсбола. Заболевшими оказались Эктор Веласкес и Сэмми Солис. Сообщается, что тесты сделаны до отъезда в Японию, 18 июля. Спортсмены были изолированы, а тренировка команды отменена.

Олимпийский бейсбольный турнир пройдёт с 28 июля по 7 августа. Сборная Мексики проведёт первую игру 30 июля с командой Доминиканской Республики.

Ранее сообщалось, что гимнастка сборной США на Олимпиаде получила положительный результат теста на коронавирус.