Акинфеев заявил, что хочет ещё что-то выиграть с ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями по поводу своего будущего в клубе.

«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может, и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу ещё что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что ещё пару лет поиграю», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав команды с 2003 года. На его счету 674 матча в составе армейцев, 285 из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий пригласил в тренерский штаб ЦСКА своего брата Василия Березуцкого.