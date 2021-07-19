Акинфеев заявил, что хочет ещё что-то выиграть с ЦСКА

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Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями по поводу своего будущего в клубе.
Акинфеев заявил, что хочет ещё что-то выиграть с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может, и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу ещё что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что ещё пару лет поиграю», — цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав команды с 2003 года. На его счету 674 матча в составе армейцев, 285 из которых — на ноль.

Ранее сообщалось, что Алексей Березуцкий пригласил в тренерский штаб ЦСКА своего брата Василия Березуцкого.

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