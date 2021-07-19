Алексей Березуцкий пригласил в тренерский штаб ЦСКА своего брата Василия

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что пригласил своего брата Василия в тренерский штаб команды.

«Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет. Приглашение для Василия уже было. Он пока взял время на размышления. Сильного энтузиазма я у него не увидел, но всё может измениться», — сказал Березуцкий на онлайн-встрече с болельщиками.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Алексей Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера армейцев в июне, а 19 июля он уже был полноценно утверждён главным тренером команды. Василий Березуцкий на данный момент входит в тренерский штаб «Краснодара». Оба брата играли за ЦСКА: Алексей выступал с 2001 по 2018 год, а Василий — с 2002 по 2018-й.

Ранее Алексей Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в красивый атакующий футбол.