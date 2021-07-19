Алексей Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в красивый атакующий футбол

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, какой видит игру команды в следующем сезоне.
Алексей Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в красивый атакующий футбол
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Будем играть в красивый атакующий футбол, в современный. Тот футбол, который будет приносить результат, исходя из тех игроков, которые у нас есть. Не люблю, когда говорят, что надо играть, как «Барселона» Гвардиолы. У каждой команды должен быть быть свой стиль. У нас отличный подбор игроков», — сказал Березуцкий на онлайн-встрече с болельщиками.

Он также отметил, что схема может часто меняться. Кроме того, по его мнению, не бывает конкретной схемы, по которой бы команда играла всегда, так как всё зависит от хода матча.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Седрик Гогуа признался, что ему пока нечего сказать о своём будущем в ЦСКА.

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