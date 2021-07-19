Влашич опроверг информацию о возможном переходе из ЦСКА в «Милан»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос о возможном трансфере в итальянский футбольный клуб «Милан».

«Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет», — цитирует Влашича Sport24.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом. В минувшем сезоне он провёл за армейцев 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за €15 млн.