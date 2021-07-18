Источник: ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за €15 млн

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«Брентфорд» сделал предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Николы Влашича.
Источник: ЦСКА отказался продавать Влашича «Брентфорду» за €15 млн
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в Twitter, «Брентфорд» предлагал ЦСКА €15 млн за Влашича, но московский клуб ответил отказом.

По информации источника, москвичи готовы отдать полузащитника в аренду с обязательным выкупом.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом за €15,7 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА снизил цену на Влашича.

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