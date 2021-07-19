Соревнования по гребле на ОИ в Токио могут быть сорваны из-за нашествия устриц

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Нашествие устриц может привести к срыву соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио.
Соревнования по гребле на ОИ в Токио могут быть сорваны из-за нашествия устриц
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает ТАСС. Нашествие устриц случилось в районе Токийского залива, где должны проходить соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Моллюски прикрепились к поплавкам, предназначенным для поддержания спокойной водной поверхности. Было выловлено порядка 14 тонн устриц, под их тяжестью поплавки начали тонуть. Власти Токио потратили около $1,28 млн на экстренный ремонт.

The Sea Forest Waterway является единственной гребной трассой международного стандарта во всей Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что гимнастка сборной США на Олимпиаде сдала положительный тест на коронавирус.

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