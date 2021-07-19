Федун считает пиво на стадионах единственным источником дохода для российских клубов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что продажа пива на стадионах в настоящее время является единственным источником финансирования российских клубов.

«Важно понимать два нюанса. Первое: пиво и пьянство, как пиво и агрессия, — разные вещи. Кто хочет напиться, те напьются за пределами стадиона. А пивные компании могут инвестировать более 2 млрд. Важно, чтобы не было одной компании. Например, Heineken подпишет контракт с РФС, будут какие-то отчисления. Есть много локальных брендов, для которых важно представить себя. Надеюсь на осознание того, что других источников финансирования футбола в настоящее время в нашей стране нет. Пиво осталось последним резервом, его необходимо как можно быстрее использовать. Наш клуб на этом теряет примерно 1 млрд в сезон. Сам по себе пролив это хорошо, но это 20% доходов. Остальные 80% пива это реклама — то, для чего и существует футбол как шоу и часть бизнеса. Это очень эффективный рекламный носитель, — цитирует слова Федуна «РБК-Спорт».

В России продажа пива на спортивных объектах запрещена с 2005 года. Сейчас предпринимаются шаги для снятия этого запрета.

Ранее Рассказов выразил уверенность в том, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в новом сезоне.