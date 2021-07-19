Кузнецова потеряла две позиции в обновлённом рейтинге WTA

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Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на две строчки в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Кузнецова потеряла две позиции в обновлённом рейтинге WTA
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

В рейтинге от 19 июля продолжает лидировать Эшли Барти из Австралии, далее следует японка Наоми Осака, а представительница Белоруссии Арина Соболенко замыкает топ-3.

Первой ракеткой России остаётся Анастасия Павлюченкова — она занимает 18-е место в рейтинге. Светлана Кузнецова опустилась на две позиции — с 41-й на 43-ю. В топ-50 находятся ещё три россиянки: Дарья Касаткина (31), Вероника Кудерметова (33) и Екатерина Александрова (34).

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил статус второй ракетки мира в обновлённом рейтинге АТР.

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