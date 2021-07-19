Медведев сохранил статус второй ракетки мира в обновлённом рейтинге АТР

Опубликован обновлённый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В рейтинге от 19 июля в первой десятке изменений не произошло. Первое место занимает серб Новак Джокович (12 113 рейтинговых очков), вторым идёт россиянин Даниил Медведев (10 370), а замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль (8270).

Сохранили свои позиции и другие россияне. Андрей Рублёв по-прежнему на седьмой позиции, Аслан Карацев — 24-й, а Карен Хачанов — 25-й.

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по теннису получил подозрительный результат теста на коронавирус.