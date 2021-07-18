FINA исполнит решение CAS по российским пловцам

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева обвинения и отменить их временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«FINA полностью признаёт CAS в качестве независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны им за быстрое рассмотрение этого вопроса, мы будем уважать и выполнять решение CAS», — приводит слова Аль-Мусаллама пресс-служба FINA.

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.