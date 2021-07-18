В Госдуме отреагировали на оправдание пловцов по допинговому делу перед ОИ в Токио

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева обвинения Международной федерации плавания (FINA) и отменить их временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Радостно, что наши спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио. Очень странно, что отстранение последовало прямо перед Олимпиадой. Ситуация длилась всего пять дней. Зачем лишний раз трогать профессионалов, у них же подготовка к важнейшему моменту в их жизни. Это могла быть провокация. На основании чего появились вопросы к спортсменам, если в итоге ничего не нашли? Это лишний стресс прямо перед очень важными соревнованиями», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что данная ситуация придаст спортсменам дополнительную мотивацию на Играх.

«Сейчас нужно выдохнуть и сосредоточиться на выступлении», — добавил депутат.

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.