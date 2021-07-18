В ВФП считают, что перед пловцами должны извиниться за высказывания об их допинговом деле
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«Я не удивлён этим решением, скорее был удивлён реакцией. Обвинения в допинге рядом с фамилией спортсменов вызывают определённую реакцию. Люди не пытаются разобраться, начинают обвинять, выливать помои. Хорошо, что всё так быстро разрешилось. Ждём извинений от тех, кто уже успел позлословить. А так всё отлично. Очень жаль, что ребята напереживались», — приводит слова Панкратова РИА Новости.
14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.