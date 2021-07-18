Чепик считает, что обвинения в адрес пловцов Андрусенко и Кудашева были необоснованными

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с Вероники Андрусенко и Александра Кудашева обвинения Международной федерации плавания (FINA) и отменить их временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.
Чепик считает, что обвинения в адрес пловцов Андрусенко и Кудашева были необоснованными
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Когда известие пришло, было нервно, но когда узнали, что вступили в борьбу за справедливость, понятное дело, переживали, но ждали спокойно. Ребята очень надеялись, что всё закончится хорошо. Мы ждали, что справедливость восторжествует, обвинения были необоснованные», — приводит слова Чепика РИА Новости.

Он отметил, что Андрусенко и Кудашев прилетят вместе с командой в Токио.

«Ждали решения буквально каждый час, мы не отменяли ничего по их вылету. Огромное спасибо президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову за то, что сразу вступили в борьбу за спортсменов», — добавил специалист.

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопиговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.

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