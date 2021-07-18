Пловец Кудашев отреагировал на снятие обвинений в допинге
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«Чувствую себя отлично. Я, конечно, верил, как чистый спортсмен, который никогда ничего не употреблял, что справедливость восторжествует и нас оправдают. Самое большое опасение было, что придётся пропустить Олимпийские игры, если разбирательство растянется, но продолжал верить, на 99% был убеждён, что всё будет хорошо», — приводит слова Кудашева РИА Новости.
Кудашев и Вероника Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.