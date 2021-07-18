Словенский велогонщик Погачар выиграл «Тур де Франс» 2021 года

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Словенец Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates, стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» 2021 года.
Словенский велогонщик Погачар выиграл «Тур де Франс» 2021 года
  • Reuters

По итогам 21 этапа Погачар преодолел общую дистанцию в 3414,4 км за 82 часа 56 минут 36 секунд.

Словенец также победил в горном (107 очков) и молодёжном зачётах гонки.

Второе место в генеральной классификации занял Йонас Вингегор из Jumbo-Visma, уступивший победителю 5 минут 20 секунд. Тройку призёров с отставанием в 7 минут 3 секунды замкнул эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS. 

В очковом зачёте гонки победил британец Марк Кавендиш из Deceuninck — Quick-Step, набравший 337 очков.

Командный зачёт выиграла Bahrain Victorious.

Ранее сообщалось, что Ваут ван Арт выиграл заключительный этап «Тур де Франс».

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