Словенский велогонщик Погачар выиграл «Тур де Франс» 2021 года

Словенец Тадей Погачар, выступающий за UAE Team Emirates, стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс» 2021 года.

По итогам 21 этапа Погачар преодолел общую дистанцию в 3414,4 км за 82 часа 56 минут 36 секунд.

Словенец также победил в горном (107 очков) и молодёжном зачётах гонки.

Второе место в генеральной классификации занял Йонас Вингегор из Jumbo-Visma, уступивший победителю 5 минут 20 секунд. Тройку призёров с отставанием в 7 минут 3 секунды замкнул эквадорец Ричард Карапас, представляющий INEOS.

В очковом зачёте гонки победил британец Марк Кавендиш из Deceuninck — Quick-Step, набравший 337 очков.

Командный зачёт выиграла Bahrain Victorious.

Ранее сообщалось, что Ваут ван Арт выиграл заключительный этап «Тур де Франс».