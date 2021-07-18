Гандболистка Вяхирева с нетерпением ждёт старта Олимпиады

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась ожиданиями от предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

«Настроение отличное, у нас закончились очень-очень тяжёлые сборы. Очень ждём начала официальных соревнований. Когда ты бегаешь на сборах по стадиону, ты не думаешь о моральном состоянии. Тебе постоянно тяжело на сборах. Чем ближе Олимпиада, тем больше ты взволнован в хорошем смысле. Хочется скорее начать играть, скорее получить этот адреналин», — приводит слова Вяхиревой РИА Новости.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом подкосила абсолютно всех спортсменов.



«Все готовились, рассчитывали свои силы, есть же определённый цикл подготовки. Кого-то скосила болезнь. Конечно, всё это не сыграло никому на руку, по крайней мере с точки здоровья», — добавила гандболистка.

Соперниками женской сборной России, являющейся действующим чемпионом Игр, на групповом этапе олимпийского гандбольного турнира станут команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.