Гандболистка Вяхирева с нетерпением ждёт старта Олимпиады

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Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась ожиданиями от предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.
Гандболистка Вяхирева с нетерпением ждёт старта Олимпиады
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Настроение отличное, у нас закончились очень-очень тяжёлые сборы. Очень ждём начала официальных соревнований. Когда ты бегаешь на сборах по стадиону, ты не думаешь о моральном состоянии. Тебе постоянно тяжело на сборах. Чем ближе Олимпиада, тем больше ты взволнован в хорошем смысле. Хочется скорее начать играть, скорее получить этот адреналин», — приводит слова Вяхиревой РИА Новости.

Она отметила, что ситуация с коронавирусом подкосила абсолютно всех спортсменов. 


«Все готовились, рассчитывали свои силы, есть же определённый цикл подготовки. Кого-то скосила болезнь. Конечно, всё это не сыграло никому на руку, по крайней мере с точки здоровья», — добавила гандболистка.

Соперниками женской сборной России, являющейся действующим чемпионом Игр, на групповом этапе олимпийского гандбольного турнира станут команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.

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