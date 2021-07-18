Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на Играх в Токио из-за травмы

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов сообщил, что трёхкратный чемпион мира Артур Далалоян из-за травмы пропустит несколько видов соревнований на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио.

«У Артура очень тяжёлая травма, он, к сожалению, не сможет выступить в опорном прыжке и вольных упражнениях. Это, конечно, большая потеря, но что поделать. С одной стороны, он очень доволен, что попал в команду, потому что, наверное, он держал в голове, что может полностью проехать мимо этой Олимпиады. С другой стороны, он понимает, что из многоборной конкуренции он выбыл», — приводит слова Алфосова РИА Новости.

Он отметил, что команда поддерживает Далалояна в связи с данной ситуацией.

«Ребята из-за этой истории, конечно, ещё больше мобилизовались. Вся команда за него очень переживает, все понимают, что потеря серьёзная», — добавил тренер.

Далалоян надорвал ахиллово сухожилие в апреле, накануне чемпионата Европы.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские гребцы снялись с парной четвёрки на Олимпиаде в Токио.