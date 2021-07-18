Названы арбитры дебютного матча «Сочи» в еврокубках

Стали известны арбитры, которые будут работать на первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля».

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу будет обслуживать албанская бригада арбитров. Главный арбитр — Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Четвёртый судья — Криденс Мета. Матч «Сочи» — «Кешля» состоится 22 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19:00 мск. Напомним, что этот матч станет первым в истории сочинского клуба в европейских кубках. Ранее сообщалось, что российский арбитр Мешков обслужит матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов.