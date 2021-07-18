Названы арбитры дебютного матча «Сочи» в еврокубках
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу будет обслуживать албанская бригада арбитров.
Главный арбитр — Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Четвёртый судья — Криденс Мета.
Матч «Сочи» — «Кешля» состоится 22 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19:00 мск.
Напомним, что этот матч станет первым в истории сочинского клуба в европейских кубках.
Ранее сообщалось, что российский арбитр Мешков обслужит матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов.