Названы арбитры дебютного матча «Сочи» в еврокубках

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Стали известны арбитры, которые будут работать на первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля».
Названы арбитры дебютного матча «Сочи» в еврокубках
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба УЕФА, встречу будет обслуживать албанская бригада арбитров.

Главный арбитр — Энеа Йорги. Ассистенты рефери — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Четвёртый судья — Криденс Мета.

Матч «Сочи» — «Кешля» состоится 22 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Начало игры — в 19:00 мск.

Напомним, что этот матч станет первым в истории сочинского клуба в европейских кубках.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Мешков обслужит матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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