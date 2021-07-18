Гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании женщины на олимпийском стадионе в Токио
- Reuters
Как сообщает агентство Japan Times, женщина имеет отношение к проведению Олимпийских игр.
Подозреваемый, личность которого не раскрывается, работает на фирму, обеспечивающую едой журналистов на этом стадионе.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.