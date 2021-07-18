Бой между Чарло и Кастаньо за звание абсолютного чемпиона мира по боксу завершился вничью

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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло и чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо завершили вничью бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
Бой между Чарло и Кастаньо за звание абсолютного чемпиона мира по боксу завершился вничью
  • @Jermell Charlo
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Поединок проходил в Сан-Антонио и завершился ничьей по итогам 12 раундов.

По итогам боя один рефери присудил победу Чарло (117:111), второй арбитр — Кастаньо (114:113), а третий судья зафиксировал ничью (114:114).

На счету Джермелла 34 победы, одно поражение и одна ничья. В активе Кастаньо 17 побед и две ничьи.

Ранее сообщалось, что Махачев удушающим приёмом победил Мойзеса в главном бою турнира UFC Vegas 31.

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