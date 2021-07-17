Семак ответил, как часто он планирует использовать связку Азмуна с Дриусси вместо Дзюбы

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Главный тренер санкт-петербургского«Зенита» Сергей Семак рассказал, как часто планирует использовать в своих тактических построениях связку Сердара Азмуна с Себастьяном Дриусси вместо Артёма Дзюбы.
Семак ответил, как часто он планирует использовать связку Азмуна с Дриусси вместо Дзюбы
  • © РИА Новости

«Посмотрим. Артём вышел сегодня, вышел здорово, помогал и в обороне, и в атаке и смотрелся хорошо. Что касается дальнейших матчей — будет играть, кто лучше готов. Плюс есть тактические схемы, связанные с конкретными соперниками. От этого тоже будем отталкиваться», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Дзюба не вошёл в стартовый состав «Зенита» на матч за Суперкубок России с московским «Локомотивом». Артём появился на поле только на 60-й минуте, сменив Азмуна, и сумел отличиться результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России.

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