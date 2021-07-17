Николич рассказал, доволен ли он составом «Локомотива»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал, доволен ли он составом команды перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич рассказал, доволен ли он составом «Локомотива»
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«Много раз говорил: моя команда — самая лучшая. Я всегда буду с моими игроками. На скамейке было много ребят из академии, есть два места для легионеров в заявке. На данный момент мы не в лучшем состоянии, но трансферов ещё не было», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Сезон-2021/22 РПЛ стартует 23 июля. «Локомотив» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв тульский «Арсенал».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» договорился с «Байером» о трансфере Тина Едвая.

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