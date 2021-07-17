В ВФП рассказали, когда появится ясность в деле отстранённых пловцов Андрусенко и Кудашева

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Виктор Авдиенко прокомментировал ситуацию с отстранением двух членов олимпийской сборной России — Вероники Андрусенко и Александра Кудашева — по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Суд должен состояться в ближайшее время, результаты будут объявлены. Спортсмены находятся в заявке, мы не суетимся. Дело в том, что в плавании вообще допинг не практикуется, мы уверены, что всё будет хорошо. Они отстранены, но с их стороны нарушений не было», — приводит слова Авдиенко «Газета.Ru».

Он отметил, что в речь идёт о делах 2014 года.

«Скорее всего, в понедельник-вторник уже всё будет ясно. Команда спокойна, ребята — тоже. Все знают, что нам скрывать нечего. Расшатывать ситуацию сейчас не нужно. Другой информации пока нет, мы все ждём. Официально мы всё сделали, защитили спортсменов, ничего не упустили. Решение было принято быстрое», — добавил вице-президент ВФП.

Отстранённые на основании данных московской лаборатории Андрусенко и Кудашев были включены в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что ОКР выступил с заявлением по ситуации с отстранением пловцов перед стартом ОИ.