Слуцкий рассказал о состоянии футболистов «Рубина» перед стартом сезона

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков команды перед стартом сезона-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игроки сейчас в разном состоянии: кто-то совсем недавно приступил к тренировкам, кто-то работал с первого дня, у кого-то микроповреждения. Думаю, что это не только нас касается, у многих команд схожие проблемы. Понятно, что чемпионат стартует через неделю и нужно быть максимально готовым, но, к сожалению, внутри команды есть игроки с разным состоянием», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Рубин» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Слуцкий высказался о вероятном уходе Старфельта из «Рубина».