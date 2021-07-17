Слуцкий высказался о вероятном уходе Старфельта из «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вероятный уход защитника команды Карла Старфельта в шотландский футбольный клуб «Селтик».

«Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также не исключает, что команду могут покинуть этим летом и другие игроки.

«Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», — добавил Слуцкий.

Старфельт выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 31 матч за команду, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Селтик» интересуется футболистом «Рубина».