Слуцкий высказался о вероятном уходе Старфельта из «Рубина»
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«Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, но на такую ситуацию можно закладываться всегда», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он также не исключает, что команду могут покинуть этим летом и другие игроки.
«Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер», — добавил Слуцкий.
Старфельт выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 31 матч за команду, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Селтик» интересуется футболистом «Рубина».