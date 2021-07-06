Журналист Романо сообщил, что «Селтик» интересуется футболистом «Рубина»

Защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт попал в сферу интересов шотландского футбольного клуба «Селтик».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, стороны уже начали переговоры. Отмечается, что игрок является потенциальной заменой Кристофера Айера, который может покинуть коллектив из Глазго.

Старфельт выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 31 матч за команду, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев подписал контракт с «Рубином».