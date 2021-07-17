«Химки» договорились со «Спартаком» об аренде Глушенкова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о достижении подмосковным футбольным клубом «Химки» договорённости с московским «Спартаком» по аренде полузащитника Максима Глушенкова.

«Мы сделали предложение по аренде на год, «Спартак» готов. Теперь ждём ответной реакции самого игрока. Сейчас всё зависит от его желания. По Резиуану Мирзову мы пока не общались, но ещё не закрыли историю с ним. По нападающему смотрим варианты, пока какой-то конкретики нет. Будем решать уже после предсезонного турнира», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

21-летний Глушенков выступает за «Спартак» с 2019 года. В его активе 11 матчей за основной состав московской команды, но результативными действиями он не отличился.

Вторую половину прошлого сезона Глушенков провёл в аренде в «Химках», забив два мяча в шести матчах.

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