Британскому легкоатлету разрешили выступать на ОИ, несмотря на дисквалификацию
- Reuters
Как сообщает The Guardian со ссылкой на UK Athletics, Бутчарт был отстранён на год с отсрочкой на два года и оштрафован на £5 тыс.
При этом он сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом.