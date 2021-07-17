Британскому легкоатлету разрешили выступать на ОИ, несмотря на дисквалификацию

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Британский легкоатлет, выступающий в беге на дистанции 5000 м, Эндрю Бутчарт примет участие в Олимпиаде в Токио несмотря на то, что ему назначили 12-месячную дисквалификацию за слова о подделке даты в результатах теста на коронавирус.
Британскому легкоатлету разрешили выступать на ОИ, несмотря на дисквалификацию
  • Reuters

Как сообщает The Guardian со ссылкой на UK Athletics, Бутчарт был отстранён на год с отсрочкой на два года и оштрафован на £5 тыс.

При этом он сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Олимпийской деревне в Токио выявили первый случай заболевания коронавирусом.

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