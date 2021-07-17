Тренер «Крыльев Советов» отрицательно высказался о проекте реформы РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин негативно высказался о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На такую систему перешли маленькие страны — Дания, Бельгия, Швейцария, она не для такой большой страны, как наша. В Сербии тоже идёт уменьшение лиги, но у нас очень большая страна, футболистов больше», — цитирует Осинькина Metaratings.

По его мнению, очень важно, чтобы футбол развивался в регионах, а при данной системе топ-клубы могут не приехать к провинциальным командам, хотя это всегда является событием и привлекает болельщиков на стадионы.

«Много говорилось о «болоте» — командах, которым ничего не надо. Но девять-десять команд и при новой системе могут попасть в «болото». Также говорят, что у нас слабые команды, но, если не брать второй круг «Тамбова», каждый год команды нижней четвёрки отбирают очки у лидеров — например, недавно «Уфа» победила «Спартак» в гостях — 3:0», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун поддержал инициативу РФС по реформам РПЛ.