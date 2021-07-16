Стамбул проведёт финал Лиги чемпионов в 2023 году, Мюнхен — в 2025-м

Стало известно, в каких городах состоятся финальные матчи футбольной Лиги чемпионов с 2023 по 2025 год.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Стамбул примет финал 2023 года, который изначально должен был пройти в Мюнхене. Немецкому же городу достался решающий матч турнира в 2025 году.

Финал 2024 года состоится в Лондоне, как и было запланировано изначально.

Напомним, что в Стамбуле должен был пройти финал ЛЧ сезона-2020/21, который в итоге был перенесён в Порту из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году.