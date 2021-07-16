В Hypercube предложили отменить лимит на легионеров в российском футболе

Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе.

«Предлагаем отменить лимит на легионеров, но предлагаем внедрить систему кнута и пряника. Те, кто будет развивать молодёжь, должны получать за это награду, в том числе денежную. Такая система уже работает в Нидерландах и хорошо себя зарекомендовала. В то же время должен быть кнут. Те, кто хочет выпускать больше легионеров, должны вносить деньги в централизованный фонд. В этом нет ничего нового. Наверняка вы слышали, что в ФИФА сейчас введены выплаты солидарности. Если игрок переходит в клуб, то определённый процент денег идёт клубу, который его вырастил», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Ранее Ньювенхейс высказался об идее уменьшения количества клубов Российской премьер-лиги.