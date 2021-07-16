Руководитель Hypercube высказался об идее уменьшения количества клубов РПЛ

Руководитель голландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс поделился мнением об уменьшении количества клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уменьшать количество клубов РПЛ нежелательно. Есть страны, как Дания, которые уменьшили число клубов. Но в России слишком много крупных городов, поэтому нам показалось, что не стоит сокращать количество клубов, надо использовать другие возможности освободить календарь.

Качество игры, которое показывают клубы РПЛ, несопоставимо с деньгами, которые они получают. Учитывая эти средства, они должны играть лучше», — сказал Ньювенхейс на пресс-конференции.

Напомним, 13 июля в прессе появилась информация, что Российский футбольный союз направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола», согласно которым команды будут проводить 24 «гладких» тура по системе «осень — весна», а далее играть по швейцарской системе: весной шесть лучших команд играют два круга между собой, а команды с седьмого по 16-е место проводят один круг.

Ранее Ньювенхейс рассказал об основных идеях проекта с РФС.